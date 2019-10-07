Сборная Италии представила зеленую форму (фото) Традиции существуют, чтобы их нарушать.

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Сборная Италии как минимум до лета 2020 года откажется от традиционной игровой формы синего цвета. Сегодня технический спонсор команды представил футболки зеленого цвета.

В итальянской федерации футбола пояснили, что новые цвета символизируют смену поколений в национальной команды.

Зеленая форма станет основной до чемпионата Европы-2020. Перед стартом турнира Италия представит новые футболки.

Отмечается, что Италия провел один матч в зеленой форме. В 1954 году в Риме хозяева поля победили Аргентину – 2:0.