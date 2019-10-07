Сборная Италии представила зеленую форму (фото) - Советский спорт
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07 октября 2019 15:34ФутболКоноплев Александр

Сборная Италии представила зеленую форму (фото)

Традиции существуют, чтобы их нарушать.

Сборная Италии как минимум до лета 2020 года откажется от традиционной игровой формы синего цвета. Сегодня технический спонсор команды представил футболки зеленого цвета.

В итальянской федерации футбола пояснили, что новые цвета символизируют смену поколений в национальной команды.

Зеленая форма станет основной до чемпионата Европы-2020. Перед стартом турнира Италия представит новые футболки.

Отмечается, что Италия провел один матч в зеленой форме. В 1954 году в Риме хозяева поля победили Аргентину – 2:0.

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