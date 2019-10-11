Источник: Раньери станет главным тренером «Самподрии» - Советский спорт
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11 октября 2019 17:55ФутболГичунцев Артур

Источник: Раньери станет главным тренером «Самподрии»

Ранее итальянский клуб вел переговоры с Дженнаро Гаттузо.

Бывший наставник «Лестера» Клаудио Раньери близок к возвращению в серию А. Как сообщил журналист Фабрицио Романо, он возглавит «Сампдорию».

По его информации, стороны уже уладили все детали сделки, о чем в ближайшее время объявят официально.

Ранее сообщалось, что 67-летний специалист получил предложения от «Ньюкасла» и сборной Гвинеи. Последним местом работы итальянца была «Рома».

На данный момент «Сампдория» занимает последнее, 20-е место в таблице национального первенства. 7 октября клуб уволил с должности главного тренера Эусебио Ди Франческо.

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