Ровно 15 лет назад Месси дебютировал за «Барселону»

16 октября 2004 года Лионель Месси сыграл свой первый матч за «Барселону». Тогдашний тренер каталонцев Франк Райкард выпустил 17-летнего аргентинца в концовке матча с «Эспаньолом». Месси заменил Деку.
С тех пор форвард провел за «Барселону» 691 матч, в которых забил 604 гола.
«Лучший в истории», – написано в твиттере «Барселоны».
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