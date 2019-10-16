Ровно 15 лет назад Месси дебютировал за «Барселону» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 октября 2019 16:23ФутболКоноплев Александр

Ровно 15 лет назад Месси дебютировал за «Барселону»

Как быстро летит время.

16 октября 2004 года Лионель Месси сыграл свой первый матч за «Барселону». Тогдашний тренер каталонцев Франк Райкард выпустил 17-летнего аргентинца в концовке матча с «Эспаньолом». Месси заменил Деку.

С тех пор форвард провел за «Барселону» 691 матч, в которых забил 604 гола.

«Лучший в истории», – написано в твиттере «Барселоны».

Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Игорь Малиновский: Прошлым летом тренеры не дали мне стопроцентной нагрузки Сборная России продолжит работать по стратегии Хованцева Белозеров станет старшим тренером мужской сборной России
Самсонов чуть не побил рекорд страны на Мемориале Тена. Обзор событий уик-энда На «челленджере» в Эспо кроме дуэли Косторная – Туктамышева хватало разных событий. Но начнем мы не с Финляндии, а с Алма-Аты – и 14-летнего Даниила Самсонова. 14.10.2019 17:30 Фигурное катание Тигай Лев
Мозякин забивает, Крикунов побеждает, Кошечкин подставляет. Как «Динамо» выиграло у «Магнитки» Две шайбы капитана «Магнитки» Сергея Мозякина не спасли гостей от поражения в матче с московским «Динамо» (3:6). Ключевой стал ошибка вратаря Василия Кошечкина. 14.10.2019 23:00 Хоккей Домрачев Владислав
Не хуже «взрослых» на Кипре. Наша молодежка тоже «дала пять» в гостях Команда Михаила Галактионова одержала вторую победу в отборочном цикле молодежного Евро-2021, разгромив в гостях Эстонию. 15.10.2019 21:15 Футбол Мощенко Захар
Еще по теме:
Михаил Галактионов: Сафонов – часть коллектива, на информацию о его отъезде не реагируем Матвей Сафонов – об отъезде из сборной: Вся эта информация полный бред Никита Калугин – о победе над Эстонией: С такими соперниками важно подойти с полной мотивацией
Україна понад усе. Андрей Шевченко создал лучшую сборную в истории Обыграв Португалию со счетом 2:1, сборная Украины досрочно вышла на Евро-2020. С первого места. Более того, сейчас она первая в первой корзине посева. 15.10.2019 23:00 Футбол Андронов Алексей
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Попрыгунья Лиза и вампирша Алена. Анонс событий этой недели Главным турниром уик-энда будет «челленджер» в Финляндии, где нас ждет очередная супердуэльдвух россиянок – Елизаветы Туктамышевой и Алены Косторной. 10.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
Разгром для чемпионки Уимблдона. Первая ракетка России победила Халеп Екатерина Александрова добилась крупнейшей победы в карьере – во втором раунде турнира в Пекине она уверенно обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп. 30.09.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Дон Кихот Самарин и его четверные мельницы. Обзор турниров уик-энда О главных событиях недели в женском одиночном катании мы вам все уже рассказали. Теперь переходим к другим интересным историям минувших выходных. 07.10.2019 09:30 Фигурное катание Тигай Лев
Дмитрий Бивол: Никогда не думал, что подерусь с Лениным Российский боксер и чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе (до 79.7 кг) Дмитрий Бивол рассказал о предстоящем поединке против доминиканца Ленина Кастильо. 08.10.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав
Новости
16:52 Футбол Руслан Нигматуллин: Дзюба игрой доказывает, кто в сборной номер один
16:47 Биатлон Подчуфарова будет выступать за Словению
16:42 Футбол Лунев стал отцом
16:39 Футбол Месси вручили «Золотую бутсу»
16:33 Футбол Матч «Барселона» – «Реал» могут перенести в Мадрид
16:27 Футбол УЕФА наказал «Лацио» закрытием фанатской трибуны на матч с «Селтиком»
16:23 Футбол Ровно 15 лет назад Месси дебютировал за «Барселону»
16:19 Футбол Джикия встретится с болельщиками «Спартака» перед матчем с «Рубином»
16:11 Фигурное катание ФФККР: Кошевая не знала, что торасемид запрещен
16:05 Фигурное катание Фигуристка Кошевая дисквалифицирована на два года за допинг
15:52 Футбол Михаил Галактионов: Сафонов – часть коллектива, на информацию о его отъезде не реагируем
15:46 Футбол Матвей Сафонов – об отъезде из сборной: Вся эта информация полный бред
15:40 Футбол Вячеслав Колосков: Ничего страшного, если Россия сыграет с Украиной в полуфинале Евро
15:33 Футбол Никита Калугин – о победе над Эстонией: С такими соперниками важно подойти с полной мотивацией
15:28 Футбол Федор Чалов: После второго гола играли в свое удовольствие
15:22 Футбол Стоичков заплакал, комментируя расистский скандал в Болгарии
15:10 Теннис Сеппи вышел в третий круг «Кубка Кремля»
15:00 Теннис Гаспарян победила Никулеску в Люксембурге
14:52 Футбол Максим Глушенков: Забили пенальти, и все пошло по накатанной
14:45 Теннис Авидзба победил Качмазова на «Кубке Кремля»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика