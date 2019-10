Ровно 15 лет назад Месси дебютировал за «Барселону»

16 октября 2004 года Лионель Месси сыграл свой первый матч за «Барселону». Тогдашний тренер каталонцев Франк Райкард выпустил 17-летнего аргентинца в концовке матча с «Эспаньолом». Месси заменил Деку.

С тех пор форвард провел за «Барселону» 691 матч, в которых забил 604 гола.

«Лучший в истории», – написано в твиттере «Барселоны».

15 years ago he debuted with the first team ... Today he will receive his sixth #GoldenShoe ✨



The best in history. pic.twitter.com/SVeQLEVosO