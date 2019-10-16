Ровно 15 лет назад Месси дебютировал за «Барселону» Как быстро летит время.

16 октября 2004 года Лионель Месси сыграл свой первый матч за «Барселону». Тогдашний тренер каталонцев Франк Райкард выпустил 17-летнего аргентинца в концовке матча с «Эспаньолом». Месси заменил Деку.

С тех пор форвард провел за «Барселону» 691 матч, в которых забил 604 гола.

«Лучший в истории», – написано в твиттере «Барселоны».