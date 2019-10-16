В честь ван дер Сара назван стадион в Китае Китайский клуб «Гуанчжоу Фули» назвал стадион своей молодежной команды в честь известного голландского вратаря Эдвина ван дер Сара.

Новости СМИ2 В 2017 года «Гуанчжоу» сотрудничает с «Аяксом», где сейчас работает бывший футболист. «Это большая честь для меня», – написал ван дер Сар в своем твиттере. First day in China! 🇨🇳



Very honoured to have a stadium named after me. Hopefully it inspires the players here to perform well and work hard and maybe become the next football star from China. 🌟 pic.twitter.com/l689hADYZm — Edwin van der Sar (@vdsar1970) October 16, 2019