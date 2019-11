Варди признан лучшим футболистом АПЛ в октябре, Лэмпард - лучшим тренером (видео) Лучшим игроком английской премьер-лиги в октябре стал нападающий «Лестера» Джейми Варди.

В октябре 32-летний нападающий записал на свой счет четыре забитых мяча в трех встречах премьер-лиги.

Лучшим тренером лиги в октябре был признан 41-летний наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард, одержавший с лондонской командой в прошедшем месяце три победы в трех матчах чемпионата Англии с общим счетом 9:3.

👏 Frank Lampard 👏



The @ChelseaFC boss wins @BarclaysFooty Manager of the Month for a perfect October #PLAwards pic.twitter.com/j0RHTtkPk0 — Premier League (@premierleague) November 8, 2019

Награда «Лучший гол месяца» досталась 19-летнему полузащитнику «Ньюкасла» Мэттью Лонгстаффу, забившему победный гол в своем дебютном матче АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:0).