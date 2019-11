Роналду побил личный рекорд по голам за сборную за один год

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду установил личное достижение по голам за национальную команду за один календарный год.

В воскресенье 34-летний португалец отличился в матче отборочного турнира Евро-2020 с Люксембургом (2:0) на стадионе «Жози Бартель» в Люксембурге. Этот гол стал для Роналду 14-м в 2019 году за сборную Португалии. Таким образом, он превысил свой результат 2016 года, когда забил 13 голов.

🎯 - Most goals Cristiano Ronaldo for Portugal🇵🇹 in a single calendar year



14 - 2019 (+1)

13 - 2016

11 - 2017

10 - 2013#EURO2020 #LUXPOR