Роналду побил личный рекорд по голам за сборную за один год Португалец забил свой 14-й гол за национальную команду в матче с Люксембургом.

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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду установил личное достижение по голам за национальную команду за один календарный год.

В воскресенье 34-летний португалец отличился в матче отборочного турнира Евро-2020 с Люксембургом (2:0) на стадионе «Жози Бартель» в Люксембурге. Этот гол стал для Роналду 14-м в 2019 году за сборную Португалии. Таким образом, он превысил свой результат 2016 года, когда забил 13 голов.

🎯 - Most goals Cristiano Ronaldo for Portugal🇵🇹 in a single calendar year



14 - 2019 (+1)

13 - 2016

11 - 2017

10 - 2013#EURO2020 #LUXPOR — Gracenote Live (@GracenoteLive) November 17, 2019

Напомним, победа над Люксембургом обеспечила Португалии участие в финальном турнире Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах.

Португалия является действующим чемпионом Европы.