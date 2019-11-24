Нападающий «Лейпцига» Вернер установил новый рекорд - Советский спорт
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24 ноября 2019 00:07ФутболШарафудинов Виктор

Нападающий «Лейпцига» Вернер установил новый рекорд

Тимо Вернер раньше всех в истории сыграл 200 матчей в бундеслиге.

Официальный твиттер немецкой бундеслиги сообщил о том, что нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер стал самым молодым футболистом, сыгравшим 200 матчей в элитном дивизионе чемпионата Германии. На момент матча 12-го тура против «Кельна» нападающему «красных быков» было 23 года 8 месяцев и 18 дней.

Вернер дебютировал в бундеслиге в составе «Штутгарта» 17 августа 2013 года в возрасте 17 лет. В нынешнем сезоне Тимо в 12 матчах чемпионата забил 12 голов, сделав заодно четыре результативные передачи.

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