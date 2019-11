Моуринью установит новый рекорд

OptaJoe, официальный твиттер британской компании спортивной аналитики Opta Sports, сообщает, что Жозе Моуринью сегодня станет первым тренером в истории, который выступит в Лиге чемпионов с тремя разными английскими клубами.

Португалец, который на прошлой неделе возглавил «Тоттенхэм», ранее работал с «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

