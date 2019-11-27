Левандовски стал лучшим бомбардиром «Баварии» в Лиге чемпионов

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски вышел на первое по голам за клуб в матчах Лиги чемпионов.
Во вторник 31-летний поляк сделал покер в ворота «Црвены Звезды» (6:0) в пятом туре группового этапа на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Теперь у Левандовски 46 голов за «Баварию» в Лиге чемпионов, и он опередил Томаса Мюллера, который забил 43 мяча.
Всего у Левандовски 63 гола в турнире, по этому показателю он делит четвертое место с Каримом Бензема из «Реала».
Кроме того, Левандовски стал пятым игроком в истории, забивавшим в пяти стартовых турах группового этапа. Ранее это удавалось Алессандро Дель Пьеро, Сергею Реброву, Криштиану Роналду и Неймару.
В нынешнем сезоне у Левандовски 27 голов в 20 матчах во всех турнирах. Он лидирует в списках бомбардиров бундеслиги (16 голов) и Лиги чемпионов (10).
Алексей Егоров: Если дам возможность, Радченко меня «шлепнет» Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Егоров рассказал о подготовке к поединку с Сергеем Радченко, который пройдет 7 декабря в Екатеринбурге. 18.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав Высокие технологии при подготовке к зиме: от биатлона до автомобиля Зима уже не за горами и представители зимних видов спорта вовсю начали готовиться к сезону. А как может быть иначе, ведь спортсменам нужно заранее набрать форму, чтобы показывать лучшие результаты на внутренних и международных соревнованиях. 11.11.2019 08:00 Биатлон Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав Косторная, Трусова и осень наших рекордов. Россия крушит достижения прошлых лет В отборочных турнирах Гран-при-2019, завершившихся в минувшие выходные, российские фигуристы показали немало исторических результатов. 26.11.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев «Аспирин» – не допинг. «Локомотив» дома проиграл «Байеру» и остался без еврокубковой весны Команда Юрия Семина сначала забила сама себе, а после перерыва попросту была переиграна гостями из Леверкузена, которые еще сохраняют шансы на плей-офф Лиги чемпионов. 26.11.2019 22:48 Футбол Мощенко Захар «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Борис Игнатьев: Для победы над «Лионом» «Зениту» нужен кураж Известный футбольный эксперт Борис Игнатьев оценил шансы «Зенита» в игре Лиги чемпионов против «Лиона». 27.11.2019 09:00 Футбол Григорьевская Юлия Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав