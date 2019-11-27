Левандовски стал лучшим бомбардиром «Баварии» в Лиге чемпионов Поляк забил четыре гола «Олимпиакосу».

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски вышел на первое по голам за клуб в матчах Лиги чемпионов.

Во вторник 31-летний поляк сделал покер в ворота «Црвены Звезды» (6:0) в пятом туре группового этапа на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Теперь у Левандовски 46 голов за «Баварию» в Лиге чемпионов, и он опередил Томаса Мюллера, который забил 43 мяча.

Robert Lewandowski is NOT HUMAN!



With 4 goals tonight, he now has 46 UCL goals for Bayern Munich -- a club record 👏 pic.twitter.com/0kpEqvsYW7 — ESPN FC (@ESPNFC) November 26, 2019

Всего у Левандовски 63 гола в турнире, по этому показателю он делит четвертое место с Каримом Бензема из «Реала».

Кроме того, Левандовски стал пятым игроком в истории, забивавшим в пяти стартовых турах группового этапа. Ранее это удавалось Алессандро Дель Пьеро, Сергею Реброву, Криштиану Роналду и Неймару.

В нынешнем сезоне у Левандовски 27 голов в 20 матчах во всех турнирах. Он лидирует в списках бомбардиров бундеслиги (16 голов) и Лиги чемпионов (10).