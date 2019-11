Месси забил «Боруссии» и установил рекорд Лиги чемпионов

Форвард «Барселоны» Лионель Месси стал рекордсменом Лиги чемпионов по количеству команд, которым он забивал в турнире.

В среду 32-летний аргентинец отличился в матче пятого тура группового этапа с «Боруссией» (3:1), которая стала 34-й командой, пропустившей от Месси в Лиге чемпионов. Также в этом матче на счету нападающего две результативные передачи.

34 - Leo Messi has scored against 34 different teams in the UCL, more than any other player in the competition. Historic. pic.twitter.com/qEkVoxCbva