Болельщики «Монако» назвали Головина лучшим футболистом команды в ноябре Российский полузащитник набрал 68,5% голосов.

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Второе место в опросе занял голкипер Бенжамен Леком (12%), замкнул тройку лучших нападающий Виссам Бен-Йеддер (8%).

Добавим, что в ноябре Головин провел за «Монако» три встречи в чемпионате Франции, записав на свой счет один забитый мяч.