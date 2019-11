Болельщики «Монако» назвали Головина лучшим футболистом команды в ноябре

Второе место в опросе занял голкипер Бенжамен Леком (12%), замкнул тройку лучших нападающий Виссам Бен-Йеддер (8%).

Добавим, что в ноябре Головин провел за «Монако» три встречи в чемпионате Франции, записав на свой счет один забитый мяч.

🙌 All hail Aleksandr #Golovin ! Our #MVP for November as voted for by you, the fans 👏.



