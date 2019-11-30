Болельщики «Монако» назвали Головина лучшим футболистом команды в ноябре

Второе место в опросе занял голкипер Бенжамен Леком (12%), замкнул тройку лучших нападающий Виссам Бен-Йеддер (8%).
Добавим, что в ноябре Головин провел за «Монако» три встречи в чемпионате Франции, записав на свой счет один забитый мяч.
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