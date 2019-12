Гари Линекер: Месси на голову выше всех в мировом футболе

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер прокомментировал победу аргентинца Лионеля Месси в голосовании за обладателя «Золотого мяча» по итогам 2019 года.

«Месси выиграл шестой «Золотой мяч». Его показатели в этом году снова просто выдающиеся. Он на голову лучше всех в мировом футболе. Его игра одновременно доставляет радость и недостижима простым смертным. Награда полностью заслуженная», – написал Линекер в твиттере.

Messi wins his 6th Ballon d’Or. His numbers this year are once again truly extraordinary. He’s head and shoulders the best player in world football. He plays a game that is both joyous and incomprehensible to mere mortals. The award is totally meritorious. 👏🏻👏🏻