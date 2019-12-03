Гари Линекер: Месси на голову выше всех в мировом футболе

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер прокомментировал победу аргентинца Лионеля Месси в голосовании за обладателя «Золотого мяча» по итогам 2019 года.
«Месси выиграл шестой «Золотой мяч». Его показатели в этом году снова просто выдающиеся. Он на голову лучше всех в мировом футболе. Его игра одновременно доставляет радость и недостижима простым смертным. Награда полностью заслуженная», – написал Линекер в твиттере.
Напомним, в голосовании Месси опередил защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Ранее он получал приз в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.
Тренер Кокляева: Шансы Миши в бою с Емельяненко – 20 процентов. Верьте в чудо Эдгар Гукасян – о предстоящем вечере бокса. 28.11.2019 17:00 Бокс Усачев Владислав Гусев рвет и мечет. «Нью-Джерси» победил «Монреаль» Обзор игрового дня НХЛ. 29.11.2019 07:00 Хоккей Трофименко Кирилл Сергей Шахрай: Клеопатра Загитовой подняла на ноги дворец в Саппоро Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги этапа Гран-при в Саппоро. 23.11.2019 21:30 Фигурное катание Волохов Юрий Репетируем Пекин-2022. Косторная с Загитовой в Японии против Кихиры На последнем этапе Гран-при в Саппоро нас ждет интереснейшая борьба трех фигуристок экстра-класса: двух российских и одной японской. 21.11.2019 19:30 Фигурное катание Тигай Лев Косторная, Трусова и осень наших рекордов. Россия крушит достижения прошлых лет В отборочных турнирах Гран-при-2019, завершившихся в минувшие выходные, российские фигуристы показали немало исторических результатов. 26.11.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев Владимир Рыков: Нам надо было побольше забивать «Локомотиву» После матча «Локомотив» – «Динамо» своими впечатлениями от игры поделились Владимир Рыков и Константин Рауш. 01.12.2019 20:40 Футбол Григорьевская Юлия Юрий Семин: Можно назвать много компонентов, в которых соперник нас переиграл Главный тренер «Локомотива» после поражения в столичном дерби с «Динамо» согласился с мнением, что в этой встрече его подопечные не бились до финального свистка. 01.12.2019 20:30 Футбол Мощенко Захар Роджер – в гонке. Федерер добился первой победы на Итоговом чемпионате Рафаэль Надаль начал Итоговый турнир ATP с поражения от Александра Зверева. Зато Роджер Федерер добился первой победы – во вторник швейцарец переиграл итальянца Маттео Берреттини. 12.11.2019 21:45 Теннис Мысин Николай «На нас объявили охоту». Фанат «Спартака» о задержаниях в Питере Поездка болельщиков «Спартака» на матч против «Зенита» в Санкт-Петербург оказалась совсем не веселой. 02.12.2019 19:16 Футбол Анисимов Вадим Кутепов и Оздоев против своих команд. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» Два диаметрально разных тайма, автогол Кутепова, удаление Оздоева, восемь предупреждений и бешеный темп – матч «Зенит» – «Спартак» удался на славу. 01.12.2019 21:00 Футбол Зибрак Артем