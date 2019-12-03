Гари Линекер: Месси на голову выше всех в мировом футболе - Советский спорт
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03 декабря 2019 12:20ФутболЛипкин Антон

Гари Линекер: Месси на голову выше всех в мировом футболе

Месси в шестой раз выиграл «Золотой мяч».

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер прокомментировал победу аргентинца Лионеля Месси в голосовании за обладателя «Золотого мяча» по итогам 2019 года.

«Месси выиграл шестой «Золотой мяч». Его показатели в этом году снова просто выдающиеся. Он на голову лучше всех в мировом футболе. Его игра одновременно доставляет радость и недостижима простым смертным. Награда полностью заслуженная», – написал Линекер в твиттере.

Напомним, в голосовании Месси опередил защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Ранее он получал приз в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

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