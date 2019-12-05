Только Моуринью выиграл 100 матчей в АПЛ быстрее Клоппа Немец одержал 100-ю победу в чемпионате Англии.

Победа над «Эвертоном» (5:2) в матче 15-го тура премьер-лиги стала для главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа 100-й в премьер-лиге.

100 – Liverpool’s victory over Everton was Jürgen Klopp’s 100th Premier League win in his 159th match in charge in the competition; among all managers, only José Mourinho (142 matches) enjoyed 100 wins in fewer games in the competition’s history. Centurion. #LIVEVE pic.twitter.com/XHRKbQayUK — OptaJoe (@OptaJoe) December 4, 2019

Таким образом немцу для достижения этой отметки потребовалось провести 159 матчей. По этому показателю он уступает только португальцу Жозе Моуринью, у которого 100-я победа была в 142-й игре чемпионата.

При этом Клопп опередил сэра Алекса Фергюсона (162), француза Арсена Венгера (179) и испанца Рафаэля Бенитеса (181).

Напомним, выиграв в мерсисайдском дерби, «Ливерпуль» установил клубный рекорд по продолжительности серии без поражений в чемпионате. Теперь она насчитывает 32 матча.