Только Моуринью выиграл 100 матчей в АПЛ быстрее Клоппа - Советский спорт
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05 декабря 2019 13:31ФутболЛипкин Антон

Только Моуринью выиграл 100 матчей в АПЛ быстрее Клоппа

Немец одержал 100-ю победу в чемпионате Англии.

Победа над «Эвертоном» (5:2) в матче 15-го тура премьер-лиги стала для главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа 100-й в премьер-лиге.

Таким образом немцу для достижения этой отметки потребовалось провести 159 матчей. По этому показателю он уступает только португальцу Жозе Моуринью, у которого 100-я победа была в 142-й игре чемпионата.

При этом Клопп опередил сэра Алекса Фергюсона (162), француза Арсена Венгера (179) и испанца Рафаэля Бенитеса (181).

Напомним, выиграв в мерсисайдском дерби, «Ливерпуль» установил клубный рекорд по продолжительности серии без поражений в чемпионате. Теперь она насчитывает 32 матча.

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