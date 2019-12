Только Моуринью выиграл 100 матчей в АПЛ быстрее Клоппа

Победа над «Эвертоном» (5:2) в матче 15-го тура премьер-лиги стала для главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа 100-й в премьер-лиге.

100 – Liverpool’s victory over Everton was Jürgen Klopp’s 100th Premier League win in his 159th match in charge in the competition; among all managers, only José Mourinho (142 matches) enjoyed 100 wins in fewer games in the competition’s history. Centurion. #LIVEVE pic.twitter.com/XHRKbQayUK