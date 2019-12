«Шеффилд Юнайтед» побил рекорд, державшийся 120 лет

«Шеффилд Юнайтед» победил в гостях «Норвич» (2:1) в матче 16-го тура премьер-лиги.

Records don't come much older than this 😲@SheffieldUnited are unbeaten in 8️⃣ away #PL matches this season. Their longest such run from the start of a top-flight season since 1899/1900 pic.twitter.com/UoT5MrmWNw