«Шеффилд Юнайтед» побил рекорд, державшийся 120 лет

«Шеффилд Юнайтед» победил в гостях «Норвич» (2:1) в матче 16-го тура премьер-лиги.
Таким образом, «клинки» продлили свою беспроигрышную гостевую серию до восьми матчей и превзошли клубный рекорд, который держался с сезона-1899/1900.
Напомним, «Шеффилд Юнайтед» вернулся в премьер-лигу спустя 12 лет, в течение которых провел шесть сезонов в третьем по силе дивизионе. После 16 туров команда под руководством Криса Уайлдера набрала 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.
В 17-м туре 14 декабря «Шеффилд» сыграет дома с «Астон Виллой», а 21 декабря проведет следующий гостевой матч – с «Брайтоном».
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