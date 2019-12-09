«Шеффилд Юнайтед» побил рекорд, державшийся 120 лет Команда не проигрывает в восьми гостевых матчах подряд.

Загрузка...

«Шеффилд Юнайтед» победил в гостях «Норвич» (2:1) в матче 16-го тура премьер-лиги.

Records don't come much older than this 😲@SheffieldUnited are unbeaten in 8️⃣ away #PL matches this season. Their longest such run from the start of a top-flight season since 1899/1900 pic.twitter.com/UoT5MrmWNw — Premier League (@premierleague) December 9, 2019

Таким образом, «клинки» продлили свою беспроигрышную гостевую серию до восьми матчей и превзошли клубный рекорд, который держался с сезона-1899/1900.

Напомним, «Шеффилд Юнайтед» вернулся в премьер-лигу спустя 12 лет, в течение которых провел шесть сезонов в третьем по силе дивизионе. После 16 туров команда под руководством Криса Уайлдера набрала 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.

В 17-м туре 14 декабря «Шеффилд» сыграет дома с «Астон Виллой», а 21 декабря проведет следующий гостевой матч – с «Брайтоном».