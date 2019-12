Три игрока «МЮ» попали в команду недели Лиги Европы

Официальный сайт УЕФА представил команду недели по итогам шестого тура группового раунда Лиги Европы. В нее попали сразу три футболиста «Манчестер Юнайтед», поучаствовавшие в домашней победе «АЗ Алкмара» (4:0) – это крайний защитник Эшли Янг (на его счету забитый мяч), хавбек Хуан Мата (две голевые передачи) и форвард Мэйсон Гринвуд (два гола).

Отметим, что английский клуб занял первое место в группе L, набрав 13 очков.

Полный список игроков, вошедших в состав выглядит следующим образом:

Вратарь: Вид Белец (АПОЭЛ);

Защитники: Эшли Янг («Манчестер Юнайтед»), Жорис Ньяньон («Ренн»), Гернот Траунер (ЛАСК), Гаэль Клиши («Истанбул»);

Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал»), Роман Безус («Гент»), Хуан Мата («Манчестер Юнайтед»), Такума Асано («Партизан»);

Нападающие: Диогу Жота («Вулверхэмптон»), Мейсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»).

🔝 This week's top performers 😍 ⁣

⁣⚽️ How many would make your group stage dream team? 🤔#UEL | @FedExEurope