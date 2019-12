Филип Фоден: Если бы «Манчестер Сити» был рождественским блюдом, Де Брюйне стал бы соусом к нему

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден после матча с «Арсеналом» (3:0) в 17-м туре премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне высказался в твиттере о своем партнере Кевине Де Брюйне.

«Если бы наша команда была рождественским блюдом, Кевин Де Брюйне стал бы соусом к нему», – написал 19-летний британец.

If our team was a Christmas dinner @DeBruyneKev would be the gravy. Every day of the week. Smooth as you ~*. pic.twitter.com/NbLu7BZ8A2