Филип Фоден: Если бы «Манчестер Сити» был рождественским блюдом, Де Брюйне стал бы соусом к нему В матче с «Арсеналом» бельгиец сделал дубль и одну голевую передачу.

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден после матча с «Арсеналом» (3:0) в 17-м туре премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне высказался в твиттере о своем партнере Кевине Де Брюйне.

«Если бы наша команда была рождественским блюдом, Кевин Де Брюйне стал бы соусом к нему», – написал 19-летний британец.

If our team was a Christmas dinner @DeBruyneKev would be the gravy. Every day of the week. Smooth as you ~*. pic.twitter.com/NbLu7BZ8A2 — Phil Foden (@PhilFoden) December 15, 2019

Напомним, 28-летний бельгиец оформил дубль и сделал одну голевую передачу на полузащитника Рахима Стерлинга. Отметим, что Фоден поучаствовал во втором голе Де Брюйне.

«Манчестер Сити» набрал 35 очков и остался на третьем месте в чемпионате, сократив отставание от «Лестера» до четырех очков.