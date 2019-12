«Локомотив» присматривается к двум игрокам из Греции

Скаут «Локомотива» Риккардо Червелатти 18 и 19 декабря посетит два матча чемпионата Греции, просматривая потенциальных новичков московского клуба. Об этом на своей странице в твиттере написал журналист Стефано Конфорти.

Ссылаясь на свои источники в греческих СМИ, Конфорти отметил, что скаут «Локомотива» посетит матчи 15-го тура чемпионата Греции АЕК – «Астерас» и «Панионис» – ПАОК. В команде Юрия Семина могут оказаться вратарь АЕК Василиос Баркас и левый защитник ПАОКа Димитрис Яннулис.

According to my sources in the Greek media, Lokomotiv's chief scout in Europe Riccardo Cervellati will be in Greece the following days.



He'll attend AEK vs Asteras and also Panionos vs PAOK to scout AEK's goalkeeper Vasilis Barkas and PAOK’s left back Dimitris Giannoulis.



