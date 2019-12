Юрген Клопп: Клубный чемпионат мира не нужно проводить в середине сезона

Победитель европейской Лиги чемпионов прошлого сезона английский «Ливерпуль» уже прибыл в Катар и готовиться к завтрашнему полуфиналу Клубного чемпионата мира против мексиканского «Монтеррея». Главный тренер красных Юрген Клопп поделился мнением о том, когда лучше проводить турнир – зимой или летом.

«Если вы спросите меня, должен ли клубный чемпионат мира проводиться в середине сезона, то, если честно, я отвечу, что нет, – цитирует Клоппа журналист Иан Дойл в своем твиттере. – Однако в данный момент для «Ливерпуля» это самый важный турнир в мире. Просто, потому что мы находимся здесь.

ФИФА хочет проводить клубный чемпионат мира летом, но это то же самое лето, когда проходит Кубок африканских наций. Думаю, все должны сесть за стол переговоров и договориться о том, чтобы не проводить эти важные турниры параллельно. Нельзя просто так добавлять соревнования. Это не работает».

Klopp: FIFA want a Club World Cup in the summer but it's the same summer as Africa Cup of Nations, they all have to sit around the table and not play these great competitions at the same time.