Гол Забитцера в ворота «Зенита» признан лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов

Гол хавбека «РБ Лейпцига» Марселя Забитцера в ворота «Зенита» (2:1) признан лучшим на данном этапе турнира.

Второе место занял точный удар форварда «Барселоны» Луиса Суареса в ворота «Интера» (2:1), третье - полузащитника «Ювентуса» Дугласа Косты в ворота «Локомотива» (2:1).

RESULT of the Goal of the Group Stage vote:

1) Marcel Sabitzer, @RBLeipzig_EN 🥇

2) @LuisSuarez9, @FCBarcelona 🥈

3) @douglascosta, @juventusfcen 🥉

4) Lautaro Martínez, @Inter_en



Your favourite?