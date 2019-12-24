Эрик Кантона: Нынешняя игра «Манчестер Юнайтед» – это как секс в старости - Советский спорт
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24 декабря 2019 19:59ФутболШарафудинов Виктор

Эрик Кантона: Нынешняя игра «Манчестер Юнайтед» – это как секс в старости

Бывший нападающий манкунианцев дал оценку команде Сульшера.

В 90-е годы французский форвард Эрик Кантона был капитаном «Манчестер Юнайтед» и четырежды помог клубу выиграть чемпионат Англии. В интервью видеосервесу OTRO Кантона дал оценку той игре, которую команда показывает сейчас под руководством норвежца Оле-Гуннара Сульшера.

«Манчестер Юнайтед» занимает особенное место в моем сердце, – заявил бывший футболист. – Однако то, как «МЮ» играет сейчас, мне напоминает секс в старости. Стараешься изо всех сил, но в итоге все немного разочарованы. Но настоящий «Юнайтед» вернется, потому что это самый большой клуб в мире.

Когда я говорил о занятиях любовью в пожилом возрасте, я не имел ввиду себя. Это просто метафора».

После 18 туров «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в чемпионате Англии, набрав 18 очков.

Кантона выступал за «Юнайтед» с 1992 по 1997 годы, забив 82 гола в 185 матчах. После окончания контракта в 31 год завершил карьеру футболиста и сосредоточился на работе киноактера. В 2009 году он исполнил роль самого себя в фильме «В поисках Эрика», который был номинирован на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

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