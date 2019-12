Эрик Кантона: Нынешняя игра «Манчестер Юнайтед» – это как секс в старости

В 90-е годы французский форвард Эрик Кантона был капитаном «Манчестер Юнайтед» и четырежды помог клубу выиграть чемпионат Англии. В интервью видеосервесу OTRO Кантона дал оценку той игре, которую команда показывает сейчас под руководством норвежца Оле-Гуннара Сульшера.

«Манчестер Юнайтед» занимает особенное место в моем сердце, – заявил бывший футболист. – Однако то, как «МЮ» играет сейчас, мне напоминает секс в старости. Стараешься изо всех сил, но в итоге все немного разочарованы. Но настоящий «Юнайтед» вернется, потому что это самый большой клуб в мире.

Когда я говорил о занятиях любовью в пожилом возрасте, я не имел ввиду себя. Это просто метафора».

And rounding off The King's review of 2019... What does Eric Cantona think about the modern day Manchester United? 👀 😂 #MUFC #PL #TheKings2019 pic.twitter.com/5tvjQTMBUF