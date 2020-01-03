Кулушевски перешел в «Ювентус» Вторую половину сезона швед проведет в «Парме».

19-летний полузащитник «Пармы» Деян Кулушевски, права на которого принадлежали «Аталанте», перешел в «Ювентус». Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба. Соглашение будет действовать до лета 2024 года.

Отмечается, что сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Вторую половину этого сезона Кулушевски проведет в «Парме», а уже летом присоединится к «Ювентусу».

19-летний шведский футболист в текущем сезоне провел 19 матчей за «Парму», забив четыре гола и отдав семь результативных передач. Его команда занимает седьмое место в чемпионате Италии, набрав 25 очков после 17 туров.

UFFICIALE | Dejan Kulusevski è un giocatore della Juventus!

➡️ https://t.co/SnkMHHZsmy pic.twitter.com/jSwZVus6ig — JuventusFC (@juventusfc) January 2, 2020