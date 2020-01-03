Кулушевски перешел в «Ювентус» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 января 2020 00:00ФутболКорегин Владислав

Кулушевски перешел в «Ювентус»

Вторую половину сезона швед проведет в «Парме».

19-летний полузащитник «Пармы» Деян Кулушевски, права на которого принадлежали «Аталанте», перешел в «Ювентус». Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба. Соглашение будет действовать до лета 2024 года.

Отмечается, что сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Вторую половину этого сезона Кулушевски проведет в «Парме», а уже летом присоединится к «Ювентусу».

19-летний шведский футболист в текущем сезоне провел 19 матчей за «Парму», забив четыре гола и отдав семь результативных передач. Его команда занимает седьмое место в чемпионате Италии, набрав 25 очков после 17 туров.

Ян нокаутировал Фейбера, Усман побил Ковингтона. Лучшие моменты турнира UFC 245 (видео) Россиянин стал главным претендентом на пояс чемпиона в легчайшем весе, а Макс Холлоуэй теперь без пояса. 15.12.2019 10:30 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Дана Уайт: Многие верят, что Фергюсон – тот человек, который победит Хабиба Дана Уайт: Макгрегор готовится заменить кого-то из пары Нурмагомедов – Фергюсон Шахбулатов – открытие года в ММА по версии АСА
Не медаль, так хоть букет. Юрлова – шестая в последней гонке года Во Франции женским масс-стартом завершился третий этап Кубка мира-2019/20. Лучшая из наших Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой. 22.12.2019 18:00 Биатлон Тигай Лев
Поражение в вакс-кабине. Первая десятка спринта в Анси – без россиян Во Франции мужским спринтом стартовал третий этап Кубка мира. Лучший из наших биатлонистов Александр Логинов занял 11-е место. 19.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев
«В матче «Краснодар» – ЦСКА из искры разгорелось пламя, а в роли Ленина мог бы выступить Гинер» Известный в прошлом арбитр Андрей Бутенко подвел итоги первой части чемпионата страны с точки зрения качества работы своих коллег и снова высказался на тему VAR. 31.12.2019 14:00 Футбол Мощенко Захар
Еще по теме:
Макаров не перейдет в «Рубин» «Спартак» не отпустил Айртона в сборную Бразилии Четыре игрока РПЛ вошли в топ-50 молодых талантов по версии УЕФА
Жизнь кипит, а результат – тот же. Сборная России в начале этого и прошлого сезонов Подводим итог выступления наших биатлонистов в первой трети Кубка мира-2019/20 и сравниваем показатели команды с тем, что было год назад. 02.01.2020 22:00 Биатлон Тигай Лев
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай
Чемпионат инопланетян. Щербакова убила и Трусову, и Косторную, и Туктамышеву В Красноярске завершился чемпионат России. Анна Щербакова победила в женском одиночном катании, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – в парном. 28.12.2019 19:00 Фигурное катание Тигай Лев
Погода наладилась, сборная – нет. Лишь 14-е место Куклиной в гонке преследования На этапе Кубка мира во Франции лучшей из наших в женской гонке преследования стала Лариса Куклина, занявшая скромное 14-е место. 21.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев
Сергей Шахрай: Три четверных и чистый прокат – слагаемые победы Щербаковой Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги чемпионата России по фигурному катанию. 28.12.2019 20:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Неймар: Мы с Мбаппе, действительно, два больших ребенка Нападающий «ПСЖ» рассказал в интервью France Football, что никуда из Парижа он переезжать не собирается. 28.12.2019 15:30 Футбол Туманов Дмитрий
Новости
00:49 Футбол «Ливерпуль» дома переиграл «Шеффилд», одержав 11-ю победу подряд в чемпионате
00:35 Хоккей Стал известен соперник сборной России по полуфиналу молодежного чемпионата мира
00:00 Футбол Кулушевски перешел в «Ювентус»
23:48 Футбол Де Пена – лучший игрок киевского «Динамо» по итогам 2019 года
23:24 Футбол Манджукич – о переходе в «Аль-Духаиль»: Присутствие Бенатия здесь очень важно
23:04 Хоккей Панарин – третья звезда НХЛ по итогам декабря
22:45 Футбол Руни сыграет первый матч в составе «Дерби Каунти»
22:29 Футбол Макаров не перейдет в «Рубин»
22:17 Футбол Алиссон – лучший бразильский футболист 2019 года, выступающий в Европе
22:03 Хоккей Финляндия обыграла США и стала третьим полуфиналистом молодежного чемпионата мира
21:40 Футбол «Спартак» не отпустил Айртона в сборную Бразилии
21:19 Футбол Источник: Кудряшов подпишет контракт с «Антальяспором» на 1,5 года
21:00 Футбол Семеду может покинуть «Барселону»
20:41 Футбол Ибрагимович выбрал игровой номер в «Милане»
20:25 Хоккей Вячеслав Быков: У сборной России есть все шансы, чтобы попасть в финал
20:07 Хоккей Канада разгромила Словакию и вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира
19:54 Хоккей Александр Кожевников: Россия провалила второй период, но ничего страшного в этом нет
19:41 Футбол Чемберс выбыл на срок до девяти месяцев
19:26 Футбол Перин вернулся в «Дженоа»
19:09 Хоккей Валерий Брагин: В большинстве мы могли забивать больше
Новогодние речи политиков: скрепы разные нужны, скрепы разные важны...
Стреляли и грабили: громкие ЧП в Тюменской области в 2019 году
17 лучших лонгридов Mkset 2019: Рублевка, Сибай, бизнес для своих, силовики и суициды
В Ростовской области количество пожаров в новогоднюю ночь снизилось втрое
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика