Кулушевски перешел в «Ювентус»

19-летний полузащитник «Пармы» Деян Кулушевски, права на которого принадлежали «Аталанте», перешел в «Ювентус». Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба. Соглашение будет действовать до лета 2024 года.

Отмечается, что сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Вторую половину этого сезона Кулушевски проведет в «Парме», а уже летом присоединится к «Ювентусу».

19-летний шведский футболист в текущем сезоне провел 19 матчей за «Парму», забив четыре гола и отдав семь результативных передач. Его команда занимает седьмое место в чемпионате Италии, набрав 25 очков после 17 туров.

«Il mio 2020 non poteva iniziare meglio di così. Sono molto contento, è una grande giornata per me, per la mia famiglia e per tutti quelli che hanno lavorato con me»



Le prime parole di Dejan dopo la firma ✍️🎙 pic.twitter.com/BtqliN7YsD