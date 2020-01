«Бавария» официально объявила о подписании контракта с Нюбелем

Как сообщает пресс-служба мюнхенского клуба, 23-летний голкипер присоединиться к команде 1 июля 2020 года.

Отмечается, что соглашение рассчитано на пять лет.

Ранее стало известно, что Нюбель отказался продлевать контракт с клубом и покинет команду по окончании сезона-2019/2020.

Таким образом, голкипер перейдет в «Баварию» на правах свободного агента.

Нюбель является воспитанником «Падерборна». В «Шальке-04» перешел летом 2015 года за 600 тысяч евро. В текущем сезоне голкипер принял участие в 15 матчах бундеслиги.

ℹ️ #FCBayern have signed Alexander Nübel for the 2020/21 season. pic.twitter.com/JeqJ8jA86q