«Интер» повысил предложение по Эриксену до 18 миллионов евро

«Интер» продолжает переговоры с «Тоттенхэмом» о переходе полузащитника Кристиана Эриксена в зимнее трансферное окно.

Как сообщает в твиттере журналист Николо Скира, «нерадзурри» повысили предложение за 27-летнего датчанина до 18 миллионов евро. При этом обе стороны уверены, что закроют сделку в ближайшее время. Ожидается, что Эриксен подпишет с «Интером» контракт до 2024 года с зарплатой в десять миллионов евро.

Christian #Eriksen's agent (Martin Schoots) fixed every contractual details in the afternoon with his lawyer in Milano. Total agreement until 2024 (wages of €10M a year) with #Inter who pushes to close with #Tottenham. Offered €18M. Parts are confident to finalize the deal fast