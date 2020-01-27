Огюстен – игрок «Лидса» Французский нападающий проведет вторую половину сезона в английской команде на правах аренды.

«Лидс» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим «Лейпцига» Жаном-Кевеном Огюстеном. Игрок был арендован до конца нынешнего сезона.

В новой команде француз будет выступать под 29-м номером.

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of Jean-Kevin Augustin on an initial loan deal from Red Bull Leipzig — Leeds United (@LUFC) January 27, 2020

Напомним, что Огюстен перешел в «Лейпциг» в июле 2017 года из «ПСЖ» за 16 миллионов евро. В составе немецкого клуба он провел 67 матчей, забил 20 голов и отдал 8 результативных передач. Перед стартом нынешнего сезона он француз отправился в аренду в «Монако» – на его счету 13 поединков, в которых он отметился одним голом и двумя ассистами.

«Лидс» занимает второе место в Чемпионшипе, набрав 52 очка после 28 туров.