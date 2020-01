Огюстен – игрок «Лидса»

«Лидс» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим «Лейпцига» Жаном-Кевеном Огюстеном. Игрок был арендован до конца нынешнего сезона.

В новой команде француз будет выступать под 29-м номером.

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of Jean-Kevin Augustin on an initial loan deal from Red Bull Leipzig