Полузащитник «Славии» близок к переходу в «Вест Хэм»

Полузащитник пражской «Славии» Томаш Соучек должен перейти в «Вест Хэм».

Пресс-служба чешского клуба сообщает, что 24-летний футболист получил разрешение от руководства на поездку в Лондон для прохождения медосмотра.

ℹ️ | Tomáš Souček was given permission by the club to travel to London for medical and further negotiation about possible contract with @WestHam. #slaviaprague #soucek pic.twitter.com/SbSwuQ2btZ