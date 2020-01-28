Полузащитник «Славии» близок к переходу в «Вест Хэм» В этом сезоне на счету Соучека 26 матчей, в которых он отметился 12 голами и тремя результативными передачами.

Полузащитник пражской «Славии» Томаш Соучек должен перейти в «Вест Хэм».

Пресс-служба чешского клуба сообщает, что 24-летний футболист получил разрешение от руководства на поездку в Лондон для прохождения медосмотра.

ℹ️ | Tomáš Souček was given permission by the club to travel to London for medical and further negotiation about possible contract with @WestHam. #slaviaprague #soucek pic.twitter.com/SbSwuQ2btZ — SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) January 27, 2020

В этом сезоне на счету Соучека 26 матчей, в которых он отметился 12 голами и тремя результативными передачами. За сборную Чехии он провел 25 встреч (3 гола).

Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.