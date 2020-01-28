Полузащитник «Славии» близок к переходу в «Вест Хэм» - Советский спорт
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28 января 2020 09:14ФутболКорегин Владислав

Полузащитник «Славии» близок к переходу в «Вест Хэм»

В этом сезоне на счету Соучека 26 матчей, в которых он отметился 12 голами и тремя результативными передачами.

Полузащитник пражской «Славии» Томаш Соучек должен перейти в «Вест Хэм».

Пресс-служба чешского клуба сообщает, что 24-летний футболист получил разрешение от руководства на поездку в Лондон для прохождения медосмотра.

В этом сезоне на счету Соучека 26 матчей, в которых он отметился 12 голами и тремя результативными передачами. За сборную Чехии он провел 25 встреч (3 гола).

Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

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