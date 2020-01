«Тоттенхэм» подписал полноценный контракт с Ло Чельсо

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 23-летним полузащитником подписано до лета 2025 года.

По информации немецкого портала transfermarkt, выкуп трансфера аргентинца у испанского «Бетиса» обошелся англичанам в 60 миллионов евро.

Напомним, что Ло Чельсо перешел в «Тоттенхэм» 30 июня 2019 года на правах аренды с возможностью последующего выкупа. С тех пор центральный полузащитник провел за лондонский клуб 20 матчей во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча.

We are delighted to announce that we have exercised the option to convert the loan of @LoCelsoGiovani from Real Betis to a permanent transfer.



✍️ Gio has signed a contract with the Club until 2025. #THFC ⚪️ #COYS