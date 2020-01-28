«Тоттенхэм» подписал полноценный контракт с Ло Чельсо «Тоттенхэм» официально объявил о подписание полноценного контракта с аргентинским хавбеком Джовани Ло Чельсо, выступавшего до этого за английский клуб на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 23-летним полузащитником подписано до лета 2025 года.

По информации немецкого портала transfermarkt, выкуп трансфера аргентинца у испанского «Бетиса» обошелся англичанам в 60 миллионов евро.

Напомним, что Ло Чельсо перешел в «Тоттенхэм» 30 июня 2019 года на правах аренды с возможностью последующего выкупа. С тех пор центральный полузащитник провел за лондонский клуб 20 матчей во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча.