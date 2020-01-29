СМИ: Фанаты «МЮ» совершили нападение на дом вице-президента клуба Болельщики недовольны текущим положением дел в клубе.

Болельщики «Манчестер Юнайтед» напали на дом вице-президента клуба Эда Вудворда.

Видео инцидента опубликовано в Twitter портала Goal.com.

«Manchester United Football Club have tonight been made aware of the incident outside the home of one of our employees... Fans expressing opinion is one thing, criminal damage and intent to endanger life is another. There is simply no excuse for this.»pic.twitter.com/bexuq6cfhu — Goal (@goal) January 28, 2020

Сообщается, что около 20 человек прибыли к дому Вудворда. Функционера дома не оказалось, поэтому фанаты зажгли файер и бросили его во двор.

Болельщики «МЮ» считают Вудворда главным виновником неудачной игры команды в последние годы. Ранее в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Транмером» (0:6) фанаты также скандировали оскорбления в адрес вице-президента, угрожая ему расправой.

«Манчестер Юнайтед» уже отреагировал на происшедшее.

«Фанаты, выражающие свое мнение, это одно, но ущерб имуществу и намерение поставить под угрозу жизнь - совсем другое, здесь нельзя найти оправданий. Работа с полицией Манчестера уже начата, виновники получат уголовное наказание и пожизненный запрет на посещение стадиона», - сказано в сообщении клуба.

Вудворд занимает свой пост с 2013 года. За это время «Манчестер Юнайтед» по разу выигрывал Кубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.

В текущем сезоне команда идет на пятом месте в турнирной таблице АПЛ. «МЮ» набрал 34 очка и отстает от зоны Лиги чемпионов на шесть очков.

Сегодня «Юнайтед» проведет ответную игру полуфинала Кубка английской лиги против «Манчестер Сити». В рамках чемпионата страны команда сыграет 1 февраля на своем поле против «Вулверхэмптона».