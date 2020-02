Джеко стал седьмым лучшим бомбардиром в истории «Ромы»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко забил свой 100-й гол в составе римской команды в рамках гостевого матча 22-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (2:4). Об этом сообщает Opta. Для этого достижения 33-летнему боснийцу потребовалось 205 матчей.

7 - Edin #Dzeko is the 7th player in AS #Roma history to score at least 100 goals in all competitions. King.#SassuoloRoma pic.twitter.com/eww8waPpVj