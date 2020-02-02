Джеко стал седьмым лучшим бомбардиром в истории «Ромы» - Советский спорт
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02 февраля 2020 08:21ФутболКорегин Владислав

Джеко стал седьмым лучшим бомбардиром в истории «Ромы»

Боснийский форвард выступает за команду с лета 2016 года.

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко забил свой 100-й гол в составе римской команды в рамках гостевого матча 22-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (2:4). Об этом сообщает Opta. Для этого достижения 33-летнему боснийцу потребовалось 205 матчей.

Теперь Джеко занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров клуба. Он уступает Винченцо Монтелле (102 гола), Педро Манфредини (104), Родольфо Волку (106), Амадео Амадеи (111), Роберто Пруццо (138) и Франческо Тотти (307).

В текущем сезоне на счету форварда 13 голов в 27 матчах. «Рома» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 39 очков.

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