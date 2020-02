Мартинелли признан болельщиками лучшим игроком «Арсенала» в январе

Нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли признан лучшим игроком клуба по итогам января.

Итоги голосования подвела пресс-служба лондонского клуба. 18-летний нападающий набрал 49 процентов голосов.

🏆 Congratulations, Gabi! 👏



🇧🇷 Gabriel Martinelli is your Player of the Month for January - with Gabi taking 49 per cent of the votes 🗳