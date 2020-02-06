Мартинелли признан болельщиками лучшим игроком «Арсенала» в январе Футболист перешел в лондонский клуб в июле 2019 года.

Нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли признан лучшим игроком клуба по итогам января.

Итоги голосования подвела пресс-служба лондонского клуба. 18-летний нападающий набрал 49 процентов голосов.

🏆 Congratulations, Gabi! 👏



🇧🇷 Gabriel Martinelli is your Player of the Month for January - with Gabi taking 49 per cent of the votes 🗳 — Arsenal (@Arsenal) February 5, 2020

В январе бразилец забил два гола. Всего в текущем сезоне Мартинелли сыграл 23 матча за клуб во всех турнирах. На его счету 10 голов и четыре результативные передачи.