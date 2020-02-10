Месси установил новый рекорд чемпионата Испании по количеству игр в стартовом составе 32-летний аргентинец выступает за каталонскую команду с 2005 года.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси установил новый рекорд испанской примеры, сообщает Opta.

32-летний аргентинец вышел в стартовом составе каталонцев в 416-й раз. Это рекордный показатель среди всех игроков, которые не родились в Испании.

Предыдущий рекорд принадлежал бразильцу Донато, выступавшему за «Атлетико» и «Депортиво» – у него 415 матчей.

416 -Lionel Messi has made 416 starts in @LaLigaEN, more than any other player born outside of Spain in the @LaLigaEN's history (Donato 415). Institution#LaLiga#Messi pic.twitter.com/UNOH83U5Fb — OptaJose (@OptaJose) February 10, 2020

Историческим для Месси стал гостевой матч 23-го тура против «Бетиса» (3:2), который состоялся вчера. Аргентинец трижды ассистировал своим партнерам по команде – голы на счету полузащитников Френки Де Йонга (9-я минута) и Серхио Бускетса (45+4), а также защитника Клемана Лангле (72).

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Реала» на три очка.