Месси установил новый рекорд чемпионата Испании по количеству игр в стартовом составе

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси установил новый рекорд испанской примеры, сообщает Opta.

32-летний аргентинец вышел в стартовом составе каталонцев в 416-й раз. Это рекордный показатель среди всех игроков, которые не родились в Испании.

Предыдущий рекорд принадлежал бразильцу Донато, выступавшему за «Атлетико» и «Депортиво» – у него 415 матчей.

416 -Lionel Messi has made 416 starts in @LaLigaEN, more than any other player born outside of Spain in the @LaLigaEN's history (Donato 415). Institution#LaLiga#Messi pic.twitter.com/UNOH83U5Fb