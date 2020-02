Дзюба, Кержаков и Медведев сыграли в теннисбол (видео)

Участники разделились на две команды. В первую вошли Дзюба, Касаткина и Медведев, а во вторую – Кержаков, Кузнецова и Сафина. Победу со счетом 14:12 одержала команда Дзюбы.

Tennisball at the WTA St.Petersburg Ladies Trophy 2020 featuring Dzyuba, Kasatkina and Medvedev 🆚 Kerzhakov, Kuznetsova and Safina 🎾 pic.twitter.com/hWmHTwxnbH