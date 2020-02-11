Дзюба, Кержаков и Медведев сыграли в теннисбол (видео) Пресс-служба «Зенита» рассказала о том, что игроки клуба – вратарь Михаил Кержаков и нападающий Артем Дзюба, а также генеральный директор питерцев Александр Медведев приняли участие в теннисбольной партии вместе с теннисистками Динарой Сафиной, Дарьей Касаткиной и Светланой Кузнецовой.

Участники разделились на две команды. В первую вошли Дзюба, Касаткина и Медведев, а во вторую – Кержаков, Кузнецова и Сафина. Победу со счетом 14:12 одержала команда Дзюбы.

Tennisball at the WTA St.Petersburg Ladies Trophy 2020 featuring Dzyuba, Kasatkina and Medvedev 🆚 Kerzhakov, Kuznetsova and Safina 🎾 pic.twitter.com/hWmHTwxnbH — FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) February 11, 2020

Напомним, что с 8 по 16 февраля в Санкт-Петербурге проходит турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy.