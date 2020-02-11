Дзюба, Кержаков и Медведев сыграли в теннисбол (видео)

Участники разделились на две команды. В первую вошли Дзюба, Касаткина и Медведев, а во вторую – Кержаков, Кузнецова и Сафина. Победу со счетом 14:12 одержала команда Дзюбы.
Напомним, что с 8 по 16 февраля в Санкт-Петербурге проходит турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy.
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