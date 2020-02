Почеттино был замечен во время общения с руководством «Манчестер Юнайтед»

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино был замечен журналистами во время встречи с одним из руководителей «Манчестер Юнайтед».

Во вторник специалист посетил матч чемпионшипа «Брентфорд» — «Лидс» (1:1). На стадион Почеттино вошел в сопровождении Нила Эштона, который является главой отдела по связям с общественностью «МЮ» и помощником Эда Вудворта. Видео встречи опубликовано в Twitter «The Spurs Web».

Poch is currently with Neil Ashton at the Leeds - Brentford game.



Neil Ashton is Ed Woodward’s newly hired PR man in whom recently left 'The Sun' to work for Man United.



Also worth noting, Pochettino may also be there to see good friend Marcelo Bielsa. pic.twitter.com/SzWLujooD2