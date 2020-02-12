Почеттино был замечен во время общения с руководством «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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12 февраля 2020 10:31ФутболНечаев Юрий

Почеттино был замечен во время общения с руководством «Манчестер Юнайтед»

Аргентинец может сменить Оле-Гуннара Сульшера у руля «МЮ».

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино был замечен журналистами во время встречи с одним из руководителей «Манчестер Юнайтед».

Во вторник специалист посетил матч чемпионшипа «Брентфорд» — «Лидс» (1:1). На стадион Почеттино вошел в сопровождении Нила Эштона, который является главой отдела по связям с общественностью «МЮ» и помощником Эда Вудворта. Видео встречи опубликовано в Twitter «The Spurs Web».

Напомним, Почеттино находится без работы после увольнения из «Тоттенхэма» в ноябре 2019 года. Ранее аргентинец заявил, что хотел бы вновь поработать в АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» занимает лишь восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии текущего сезона. После 25 туров в активе команды 35 очков. Отставание от четвертого места, дающего право на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, составляет шесть очков.

18 февраля «МЮ» сыграет в гостях против «Челси».

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