Почеттино был замечен во время общения с руководством «Манчестер Юнайтед» Аргентинец может сменить Оле-Гуннара Сульшера у руля «МЮ».

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино был замечен журналистами во время встречи с одним из руководителей «Манчестер Юнайтед».

Во вторник специалист посетил матч чемпионшипа «Брентфорд» — «Лидс» (1:1). На стадион Почеттино вошел в сопровождении Нила Эштона, который является главой отдела по связям с общественностью «МЮ» и помощником Эда Вудворта. Видео встречи опубликовано в Twitter «The Spurs Web».

Poch is currently with Neil Ashton at the Leeds - Brentford game.



Neil Ashton is Ed Woodward’s newly hired PR man in whom recently left 'The Sun' to work for Man United.



Also worth noting, Pochettino may also be there to see good friend Marcelo Bielsa. pic.twitter.com/SzWLujooD2 — The Spurs Web ⚪️ (@thespursweb) February 11, 2020

Напомним, Почеттино находится без работы после увольнения из «Тоттенхэма» в ноябре 2019 года. Ранее аргентинец заявил, что хотел бы вновь поработать в АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» занимает лишь восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии текущего сезона. После 25 туров в активе команды 35 очков. Отставание от четвертого места, дающего право на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, составляет шесть очков.

18 февраля «МЮ» сыграет в гостях против «Челси».