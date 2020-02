Бывший полузащитник ЦСКА Цубер продлил контракт с «Хоффенхаймом»

Пресс-служба «Хоффенхайма» объявила о продлении контракта со своим полузащитником Стивеном Цубером.

Отмечается, что новое соглашение будет действовать до лета 2023 года.

