Бывший полузащитник ЦСКА Цубер продлил контракт с «Хоффенхаймом» 28-летний швейцарец выступает в команде с августа 2014 года.

Пресс-служба «Хоффенхайма» объявила о продлении контракта со своим полузащитником Стивеном Цубером.

Отмечается, что новое соглашение будет действовать до лета 2023 года.

28-летний швейцарец выступал за ЦСКА с июля 2013-го по августа 2014 года, сыграл 40 матчей, забив один гол и отдав четыре ассиста. Вместе с командой он стал чемпионом России (2014) и двукратным обладателем Суперкубка страны (2013, 2014).

В нынешнем сезоне на счету Цубера пять поединков, в которых он отметился одной результативной передачей. «Хоффенхайм» занимает восьмое место в бундеслиге, набрав 33 очка после 22 туров.