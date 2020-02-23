«Аякс» подписал полузащитника «Сан-Паулу» 19-летний игрок станет прямой заменой марокканцу Хакиму Зийешу, который летом отправится в «Челси».

Пресс-служба «Аякса» объявила о подписании контракта с вингером «Сан-Паулу» и молодежной сборной Бразилии Энтони Матеусом дос Сантосом.

19-летний игрок присоединится к команде будущим летом, а соглашение будет действовать до 2025 года.

Сумма трансфера составит 15,75 миллионов евро, а еще шесть миллионов прописаны в виде бонусов.

Welcome to your future, 𝙰𝚗𝚝𝚘𝚗𝚢. 🇧🇷#AntonyTheStory — AFC Ajax (@AFCAjax) February 22, 2020

– Нужно подождать пару месяцев, прежде, чем Энтони сможет начать играть за нас. Мы подписали его как креативного игрока, который умеет все в атаке. Понятное дело, что летом наш клуб покинут некоторые футболисты. Мы должны это предвидеть, так что здорово, что нам удалось совершить этот трансфер, – отметил спортивный директор амстердамцев Марк Овермарс.

Всего на счету Энтони 32 матча, в которых он забил четыре гола и сделал шесть ассистов.