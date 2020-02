«Аякс» подписал полузащитника «Сан-Паулу»

Пресс-служба «Аякса» объявила о подписании контракта с вингером «Сан-Паулу» и молодежной сборной Бразилии Энтони Матеусом дос Сантосом.

19-летний игрок присоединится к команде будущим летом, а соглашение будет действовать до 2025 года.

Сумма трансфера составит 15,75 миллионов евро, а еще шесть миллионов прописаны в виде бонусов.

Welcome to your future, 𝙰𝚗𝚝𝚘𝚗𝚢. 🇧🇷#AntonyTheStory