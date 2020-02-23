«Барселона» обошла «Реал» по забитым мячам за всю историю чемпионата Испании - Советский спорт
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23 февраля 2020 09:43ФутболКорегин Владислав

«Барселона» обошла «Реал» по забитым мячам за всю историю чемпионата Испании

Каталонский клуб, одержав победу в 25-м туре примеры над «Эйбаром» (5:0), смогли превзойти результат мадридского «Реала» по результативности за всю историю высшего дивизиона чемпионата Испании.

Отметим, что подобное событие произошло впервые за 57 лет. Теперь у «Барселоны» 6151 гол, что является лучшим показателем в лиге среди всех команд – «Реал» забил 6150 мячей.

– Мартин Лютер Кинг еще не произнес свою знаменитую речь «У меня есть мечта», Майкл Джордан не родился, а «Вестсайдская история» еще не получила Оскар. Это было 16 декабря 1962, когда «Барселона» лидировала по результативности в Примере с 1932 голами. У «Реала» было на два меньше. Неделю спустя «сливочные» обыграли Барсу 5:2. И с тех пор оставались на вершине таблицы результативности более 57 лет. До 22 февраля 2020 года, – гласит заявление Барселону на официальном сайте команды.

В 25-м туре мадридский клуб минимально уступил «Леванте» (0:1), позволив каталонцам подняться на первую строчку в турнирной таблице перед очной встречей, которая состоится 1 марта.

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