«Лацио» заинтересован в подписании Лалланы 31-летний полузащитник выступает за «Ливерпуль» с лета 2014 года.

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщил на своей странице в Twitter журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, «Лацио» готов подписать 31-летнего англичанина будущим летом на правах свободного агента.

Отмечается, что еще одним претендентом на игрока является «Лестер».

#Leicester and #Lazio are interested in a summer move for Adam #Lallana. They are keen on signing him as a free agent at the end of this season, when his contract with #Liverpool expires. #transfers #LFC #LCFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 23, 2020

Напомним, Лаллана перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в июле 2014 года за 31 миллион евро. С тех пор он сыграл за клуб 175 матчей, в которых забил 22 гола и сделал 22 результативные передачи.

В текущем сезоне англичанин провел за ливерпульцев 19 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом истекает ближайшим летом.

Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 12 миллионов евро.