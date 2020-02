«Лацио» заинтересован в подписании Лалланы

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщил на своей странице в Twitter журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, «Лацио» готов подписать 31-летнего англичанина будущим летом на правах свободного агента.

Отмечается, что еще одним претендентом на игрока является «Лестер».

#Leicester and #Lazio are interested in a summer move for Adam #Lallana. They are keen on signing him as a free agent at the end of this season, when his contract with #Liverpool expires. #transfers #LFC #LCFC