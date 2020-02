Парагвайский вратарь Сердан забил нелепый автогол, решив обыграть соперника (видео)

В матче 6-го тура чемпионата Парагвая «Хенераль Диас» – «Гуаиренья» вратарь хозяев Густаво Сердан стал автором нелепого автогола.

На 16-й минуте Сердан, получив передачу от защитника своей команды, решил не спешить с выводом мяча. Увидев приближающегося нападающего «Гуаиреньи», голкипер попытался обыграть соперника. Закончилось все тем, что Сердан запутался в собственных ногах и протолкнул мяч в свои ворота.

There’s own goals, and then there’s this absolute shocker from General Diaz keeper Gustavo Serdán in the Paraguayan Premier League.

pic.twitter.com/bgZZBcV6WS