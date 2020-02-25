Парагвайский вратарь Сердан забил нелепый автогол, решив обыграть соперника (видео)

В матче 6-го тура чемпионата Парагвая «Хенераль Диас» – «Гуаиренья» вратарь хозяев Густаво Сердан стал автором нелепого автогола.
На 16-й минуте Сердан, получив передачу от защитника своей команды, решил не спешить с выводом мяча. Увидев приближающегося нападающего «Гуаиреньи», голкипер попытался обыграть соперника. Закончилось все тем, что Сердан запутался в собственных ногах и протолкнул мяч в свои ворота.
Матч завершился с результатом 1:1. На 43-й минуте счет сравнял Диего Вера.
«Хенераль Диас» занимает предпоследнее 11-е место, набрав одно очко и потерпев пять поражений в предыдущих турах.
«Гуаиренья» находится на 7-й строчке, имея 9 очков.
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