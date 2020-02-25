Парагвайский вратарь Сердан забил нелепый автогол, решив обыграть соперника (видео) Курьезный инцидент произошел в чемпионате Парагвая.

В матче 6-го тура чемпионата Парагвая «Хенераль Диас» – «Гуаиренья» вратарь хозяев Густаво Сердан стал автором нелепого автогола.

На 16-й минуте Сердан, получив передачу от защитника своей команды, решил не спешить с выводом мяча. Увидев приближающегося нападающего «Гуаиреньи», голкипер попытался обыграть соперника. Закончилось все тем, что Сердан запутался в собственных ногах и протолкнул мяч в свои ворота.

There’s own goals, and then there’s this absolute shocker from General Diaz keeper Gustavo Serdán in the Paraguayan Premier League.

pic.twitter.com/bgZZBcV6WS — Liam Tyler (@tyler_lj) February 25, 2020

Матч завершился с результатом 1:1. На 43-й минуте счет сравнял Диего Вера.

«Хенераль Диас» занимает предпоследнее 11-е место, набрав одно очко и потерпев пять поражений в предыдущих турах.

«Гуаиренья» находится на 7-й строчке, имея 9 очков.