Серхио Рамос: После тяжелого вечера начинаем работать над завтрашней победой Футболистам «Реала» некогда переживать после поражения от «Манчестер Сити».

Защитник «Реала» Серхио Рамос призывает партнеров забыть о поражении от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов и сконцентрироваться на предстоящем матче чемпионата Испании против «Барселоны».

«После очень тяжелого вечера у нас есть два пути - мы можем думать над вчерашним поражением или работать над завтрашней победой. Я выбираю второй вариант. Сердцем и головой уже нацелен на эль-класико», - написал Рамос в Twitter.

After a very difficult night, there are two options: we can think about yesterday's defeat or work on tomorrow's win. I choose the latter. Head and heart already on el Clásico.#HalaMadrid @realmadrid — Sergio Ramos (@SergioRamos) February 27, 2020

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Манчестер Сити» завершился победой англичан со счетом 2:1. В этой игре Рамос был удален на 86-й минуте. Защитник не сможет помочь своей команде в ответном матче, который состоится в Манчестере 17 марта.

2 марта «Реалу» на своем поле предстоит провести важнейший матч чемпионата Испании против «Барселоны». В настоящий момент, после 25 сыгранных туров, каталонцы возглавляют турнирную таблицу первенства с 55 очками. Мадридцы расположились на второй строчке, набрав на два очка меньше.