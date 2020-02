Серхио Рамос: После тяжелого вечера начинаем работать над завтрашней победой

Защитник «Реала» Серхио Рамос призывает партнеров забыть о поражении от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов и сконцентрироваться на предстоящем матче чемпионата Испании против «Барселоны».

«После очень тяжелого вечера у нас есть два пути - мы можем думать над вчерашним поражением или работать над завтрашней победой. Я выбираю второй вариант. Сердцем и головой уже нацелен на эль-класико», - написал Рамос в Twitter.

After a very difficult night, there are two options: we can think about yesterday's defeat or work on tomorrow's win. I choose the latter. Head and heart already on el Clásico.#HalaMadrid @realmadrid