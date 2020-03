Симон Кьер: Матчи без зрителей не будут хорошим опытом для «Милана»

– Это были странные дни. Мы не играли почти две недели, но у меня было больше времени на восстановление. Я чувствую себя лучше, я доволен достигнутым прогрессом. Матчи без зрителей не будут хорошим опытом для нас, никто не будет поддерживать нас, трибуны будут пустыми. Это будет странно, но позволит нам понять, как у нас идут дела, – цитирует Кьера пресс-служба «Милана».

Напомним, что игра состоится 8 марта в 17.00 по московскому времени. «Милан» идет на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 36 очков в 25 матчах. «Дженоа» идет на 18-й строчке (22).

