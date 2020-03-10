Мейвезер готов приобрести «Ньюкасл» Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер во время встречи с болельщиками «Ньюкасла» сказал, что готов купить эту команду.

– В США мы называем этот спорт соккером. «Ньюкасл» – невероятный клуб. Если вы хотите, чтобы я купил его, дайте мне знать, – цитирует боксера TMZ.com.

Позднее представители Мейвезера подтвердили информацию о будущей покупке английского клуба боксером.

Отметим, что на данный момент «Ньюкаслом» владеет английский миллиардер Майкл Эшли, который приобрел все права на клуб в мае-июне 2017 года. За это время команда не завоевала ни одного трофея, помимо двух чемпионств в чемпионшипе (2010, 2017).

После 29 туров АПЛ «сороки» идут на 13-м месте, набрав 35 очков.