«Олимпиакос» проверили на коронавирус, болезнь не обнаружена

Сотрудники греческого футбольного клуба «Олимпиакос» прошли тестирование на коронавирус.

Как сообщается на официальном сайте клуба, все представители команды, работники клуба и руководство здоровы.

Olympiacos FC Announcement



The results of the medical tests on the COVID-19 virus: https://t.co/mufg6Gd6ky#Olympiacos #MedicalStatement pic.twitter.com/T8o6FCkYs6