«Олимпиакос» проверили на коронавирус, болезнь не обнаружена Встреча греческого клуба с «Вулверхэмптоном» пройдет при пустых трибунах.

Сотрудники греческого футбольного клуба «Олимпиакос» прошли тестирование на коронавирус.

Как сообщается на официальном сайте клуба, все представители команды, работники клуба и руководство здоровы.

Вчера владелец »Олимпиакоса» Эвангелос Маринакис сообщил, что заражен коронавирусом.

Напомним, завтра греческий клуб на своем поле сыграет с «Вулверхэмптоном» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Игра пройдет при пустых трибунах.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 90 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.