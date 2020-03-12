В мадридском «Реала» ввели карантин на две недели - Советский спорт
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12 марта 2020 14:20ФутболШарафудинов Виктор

В мадридском «Реала» ввели карантин на две недели

Заразился один из баскетболистов Королевского клуба.

Испанский телеканал LaSexta сообщает, что в мадридском «Реале» ввели карантин из-за того, что коронавирусом заразился один из игроков баскетбольной команды. Экстренные меры касаются в том числе и футбольной команды мадридского клуба.

Все запланированные на сегодня мероприятия на базе «Сьюдад Реал Мадрид» были отменены, и футболисты не провели запланированную на 11 часов по местному времени тренировку. Баскетболисты и футболисты «Реала» будут отправлены на двухнедельный карантин.

Таким образом, под вопросом оказалось проведение трех ближайших матча футбольного «Реала» против «Эйбара» и «Валенсии» в чемпионате Испании, а также в Лиге чемпионов против «Манчестер Сити». Ответная игра 1/8 финала должна состояться в Англии 17 марта.

Официальной информации из мадридского «Реала», руководства испанской лиги и УЕФА пока не поступало.

Напомним, что сегодня баскетбольная Евролига приняла решение о приостановке своих турниров из-за пандемии коронавируса. Скорее всего, в ближайшее время будет объявлено о приостановке чемпионата Испании по футболу на две недели.

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