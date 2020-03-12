Матчи «Манчестер Сити» – «Реал» и «Ювентус» – «Лион» перенесены из-за коронавируса

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, что ответные встречи в рамках 1/8 финала между «Манчестер Сити» и «Реалом», а также «Ювентусом» и «Лионом» перенесены на неопределенный срок из-за коронавируса.
Данное решение было принято в связи с карантином, объявленным у туринского и мадридского клубов.
У «Ювентуса» заболевание было выявлено у защитника Даниэле Ругани, а игроки «Реала» контактировали с форвардом Треем Томпкинсом, который выступает за баскетбольную команду Мадрида.
Напомним, что первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» прошел в Мадриде и завершился со счетом 1:2 в пользу английской команды. Что касается «Ювентуса», то туринский клуб минимально уступил «Лиону» во Франции (0:1).
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