Харри Магуайр: Мы победим ЛАСК, если сможем продемонстрировать свой класс

– С тех пор, как мы начали участвовать в ЛЕ, тренер нам неоднократно повторял о том, насколько этот турнир важен для нас. ЛАСК – неплохая команда, с мячом она управляется отлично. Мы с уважением относимся к сопернику, но знаем, что победим, если продемонстрируем свой класс, –цитирует Магуайра пресс-служба английской команды.
В нынешнем сезоне 27-летний защитник сыграл в 40 поединках, забив два гола и отдав два ассиста.
Отметим, что матч 1/8 финала между «МЮ» и ЛАСКом состоится сегодня в Австрии. Начало встречи – в 20.55 по московскому времени. На предыдущем этапе подопечные Оле-Гуннара Сульшера оказались сильнее «Брюгге» (1:1, 5:0). Австрийская команда в непростом противостоянии обыграл «АЗ Алкмаар» (1:1, 2:0).
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