Харри Магуайр: Мы победим ЛАСК, если сможем продемонстрировать свой класс

– С тех пор, как мы начали участвовать в ЛЕ, тренер нам неоднократно повторял о том, насколько этот турнир важен для нас. ЛАСК – неплохая команда, с мячом она управляется отлично. Мы с уважением относимся к сопернику, но знаем, что победим, если продемонстрируем свой класс, –цитирует Магуайра пресс-служба английской команды.

В нынешнем сезоне 27-летний защитник сыграл в 40 поединках, забив два гола и отдав два ассиста.

Отметим, что матч 1/8 финала между «МЮ» и ЛАСКом состоится сегодня в Австрии. Начало встречи – в 20.55 по московскому времени. На предыдущем этапе подопечные Оле-Гуннара Сульшера оказались сильнее «Брюгге» (1:1, 5:0). Австрийская команда в непростом противостоянии обыграл «АЗ Алкмаар» (1:1, 2:0).

💭 @HarryMaguire93: «Ever since we started in this competition, the gaffer has reiterated how important it is.



«We know LASK are a good side, but with the quality and the talent in our dressing room, we've got to go there and win the game.»#MUFC #UEL pic.twitter.com/uhhUynovkI