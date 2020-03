Экс-полузащитник ЦСКА Хонда стал первым игроком в истории, забивавшим на пяти континентах

Портал Transfermarkt отмечает, что 33-летний японец – первый в истории футбола игрок, который забивал в пяти континентах. Помимо Южной Америка, он отмечался забитыми мячами в Европе в составе ЦСКА (28 голов), «Милана» (11) и «Венло» (26), в Азии – «Нагоя Грампус» (13), в Австралии – «Мельбурн Виктори» (8), а также в Северной Америке за «Пачуку» (13).

На данный момент, Африка остается единственным континентом, где полузащитник не забивал голов.

Напомним, что в составе армейцев Хонда выступал с 2010 по 2013 год. Он провел за столичный клуб 127 матчей, забил 28 голов и отдал 29 ассистов. Вместе с ЦСКА 33-летний японец становился чемпионом России (2013), а также обладателем Кубка (2011, 2013) и Суперкубка страны (2013).

Хонда перешел в «Ботафого» 31 января. В прошлом сезоне его новая команда заняла 15-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии, набрав 43 очка в 38 турах.

