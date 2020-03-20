У президента «Интернасьонала» был диагностирован коронавирус Президент «Интернасьонала» Марсело Медейрос на своей странице в Twitter сообщил, что у него был выявлен коронавирус.

– Друзья, я получил результат теста, подтверждающий, что у меня есть COVID-19. Следуя протоколам, указанным учреждениями здравоохранения, я буду изолирован в течение следующих 14 дней. Все профилактические меры уже приняты с семьей, друзьями и другими членами клуба, – написал Медейрос.

Напомним, что ранее главный тренер «Фламенго» Жорже Жесус сдал положительную пробу на коронавирус. Ранее такой же вердикт медики вынесли в отношении вице-президента клуба Маурисио Гомеса де Матуса.

16 марта руководство бразильской лиги приняло решение приостановить чемпионат на неопределенный срок.