У президента «Интернасьонала» был диагностирован коронавирус - Советский спорт
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20 марта 2020 22:39ФутболКорегин Владислав

У президента «Интернасьонала» был диагностирован коронавирус

Президент «Интернасьонала» Марсело Медейрос на своей странице в Twitter сообщил, что у него был выявлен коронавирус.

– Друзья, я получил результат теста, подтверждающий, что у меня есть COVID-19. Следуя протоколам, указанным учреждениями здравоохранения, я буду изолирован в течение следующих 14 дней. Все профилактические меры уже приняты с семьей, друзьями и другими членами клуба, – написал Медейрос.

Напомним, что ранее главный тренер «Фламенго» Жорже Жесус сдал положительную пробу на коронавирус. Ранее такой же вердикт медики вынесли в отношении вице-президента клуба Маурисио Гомеса де Матуса.

16 марта руководство бразильской лиги приняло решение приостановить чемпионат на неопределенный срок.

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