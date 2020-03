У президента «Интернасьонала» был диагностирован коронавирус

– Друзья, я получил результат теста, подтверждающий, что у меня есть COVID-19. Следуя протоколам, указанным учреждениями здравоохранения, я буду изолирован в течение следующих 14 дней. Все профилактические меры уже приняты с семьей, друзьями и другими членами клуба, – написал Медейрос.

Напомним, что ранее главный тренер «Фламенго» Жорже Жесус сдал положительную пробу на коронавирус. Ранее такой же вердикт медики вынесли в отношении вице-президента клуба Маурисио Гомеса де Матуса.

16 марта руководство бразильской лиги приняло решение приостановить чемпионат на неопределенный срок.

Amigos e amigas, recebi o resultado do teste que confirma que estou com COVID19. Seguindo os protocolos indicados pelos órgãos de saúde, seguirei em isolamento pelos próximos 14 dias. Todas as medidas preventivas já foram adotadas com familiares, amigos e demais membros do Clube.