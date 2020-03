Умер бывший президент «Реала» Санс, который заразился коронавирусом

Marca сообщает, что в возрасте 76 лет ушел из жизни бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс. Бизнесмен был госпитализирован в минувший вторник, и у него был диагностирован коронавирус.

19 марта сын Санса бывший футболист Фернандо сообщил, что у его отца возникла почечная недостаточность в связи с инфекцией.

Санс-старший занимал должность президента «Реала» с 1995 по 2000 годы. За это время Королевский клуб дважды выиграл Лигу чемпионов – в 1998-м и 2000-м.

С 2006 по 2010 годы бизнесмен владел «Малагой».

Former Real Madrid president Lorenzo Sanz has died of coronavirus



The 76-year-old had been hospitalised on Tuesday after developing a fever and tested positive for #COVID19



RIP 🙏https://t.co/L6r85oujR4 pic.twitter.com/TETK1NHDPK