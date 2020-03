«Эвертон» хочет купить Аллана

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в Twitter, в услугах 29-летнего игрока заинтересован «Эвертон».

Отмечается, что руководство английского клуба готово заплатить за бразильца 40 миллионов евро. Инициатором данного трансфера стал главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти, знакомый с игроком по совместной работе в неаполитанском клубе.

В свою очередь, итальянская команда не желает расставаться со своим футболистом и хочет предложить ему продлить контракт до 2025 года, а также увеличить зарплату до шести миллионов евро в год.

Аллан выступает за «Наполи» с июля 2015 года, отыграв в общей сложности 203 матча, забив десять голов и отдав 16 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023-го. Ранее бразилец выступал за «Удинезе» и «Васко да Гаму».

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.

#Everton want to sign #Allan in summer. #Toffees are working and are preparing an official offer (€40M) for #Napoli. For him is ready a contract until 2025 with a wages of €6M + bonuses a year. #transfers #EFC