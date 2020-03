«Фиорентина» поспорит с «Ромой» за Эль-Шаарави

Как сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter, помимо «Ромы», в услугах 27-летнего итальянца заинтересована «Фиорентина».

Также отмечается, что форвард желает выступать в более сильном чемпионате, и ради возвращения в Италию готов пойти на сокращение зарплаты.

Напомним, что Эль-Шаарави выступал за «Рому» с января 2016 по июль 2019 года. За это время он принял участие в 139 матчах, забил 49 голов и отдал 25 результативных передач.

За «Шанхай Шеньхуа» итальянец сыграл 13 встреч, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и двумя ассистами. Его контракт с китайским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 16 миллионов евро.

