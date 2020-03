«Локомотив» намерен добиться скидки при выкупе контракта Жоао Мариу

По информации журналиста Gazzetta dello Sport Николо Шира, российский клуб стремится заключить с Жоао Марио долгосрочную сделку, но «предпочитает» заплатить меньше, чем указано в соглашении с «Интером».

Как отмечается, стороны продолжаются переговоры, в надежде найти компромисс.

Напомним, что «Локомотив» арендовал Жоао Марио у «Интера» летом 2019 года до конца сезона с правом последующего выкупа за 18 миллионов евро.

Добавим, что Жоао Марио в текущем сезоне провел за железнодорожников 15 матчей и записал на свой счет один забитый мяч.

#LokomotivMoscow want to sign on a permanent deal the portoguese midfielder #JoaoMario. They have the option to buy him for €18M, but russian club prefers to spend less. Talks ongoing with #Inter to find an agreement. #transfers