«Локомотив» намерен добиться скидки при выкупе контракта Жоао Мариу «Локомотив» намерен выкупить полузащитника сборной Португалии.

По информации журналиста Gazzetta dello Sport Николо Шира, российский клуб стремится заключить с Жоао Марио долгосрочную сделку, но «предпочитает» заплатить меньше, чем указано в соглашении с «Интером».

Как отмечается, стороны продолжаются переговоры, в надежде найти компромисс.

Напомним, что «Локомотив» арендовал Жоао Марио у «Интера» летом 2019 года до конца сезона с правом последующего выкупа за 18 миллионов евро.

Добавим, что Жоао Марио в текущем сезоне провел за железнодорожников 15 матчей и записал на свой счет один забитый мяч.